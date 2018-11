Sutra razvedravanje, a evo kako će biti narednih 7 dana

U Srbiji će sutra ujutru i pre podne biti oblacno, po kotlinama i dolinama reka zapadne i juzne Srbije magla.

Od sredine dana delimicno razvedravanje. U Timockoj Krajini oblacno i hladno tokom celog dana, saopštio je RHMZ.

Duvaće slab do umeren jugoistocni vetar, kasnije posle podne u kosavskom podrucju u pojacanju, na jugu Banata i u donjem Podunavlju u toku noci jak. Jutarnja temperatura od 0 do 4 stepena, najvisa dnevna od 4 na istoku do 11 na zapadu Srbije.

U Beogradu će ujutru i pre podne biti oblacno, od sredine dana postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura biće oko 3, najviša dnevna oko 9 stepeni.

Prema izgledima za narednih sedam dana, za vikend i u ponedeljak dnevna temperatura bice iznad proseka za ovaj period godine, u subotu i u ponedeljak pre podne u kosavskom podrucju duvace umeren, na jugu Banata i jak, jugoistocni vetar.

U subotu umereno oblacno, a u nedelju posle podne novo naoblacenje sa kisom najpre u jugozapadnim, a do kraja dana i u ostalim predelima Srbije. Zatim oblacno, povremeno sa kisom, u utorak i sredu uz pad temperature, u brdsko-planinskim predelima kisa ce preci u susnezicu i sneg. Postepeni prestanak

padavina ocekuje se od cetvrtka, ali ce se zadrzati hladno vreme.

