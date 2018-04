Sutra sunčano i toplo, do 30 C

BEOGRAD – U Srbiji će sutra biti sunčano i toplo, sa slabim vetrom promenljivog pravca.

Jutarnja temperatura od 6 do 14 C, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

(Tanjug)