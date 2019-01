Sutra umereno oblačno, do 8 stepeni

BEOGRAD – U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblacno, na severu i zapadu ujutro sa kisom.

U centralnim krajevima sa mesovitim padavinama (kisom i snegom), a na jugu veci deo dana sa snegom uz povecanje visine sneznog pokrivaca, saopštio je RHMZ.

U centralnim i istocnim krajevima u jutarnjim satima kisa ce se ponegde lediti na tlu. U severnim i zapadnim krajevima doci ce do otapanja sneznog pokrivaca, a u planinskim predelima usled jakog vetra pojava vejavice i sneznih nanosa.

Pre podne na severu, a tokom dana, uvece i nocu i u ostalim krajevima očekuje se prestanak padavina i delimicno razvedravanje.

Duvaće umeren, povremeno jak, severozapadni vetar.

Najniza temperatura u vecini mesta biće od 0 do 4, na istoku i jugu od -8 do -4 stepena, a najvisa dnevna 1 do 8 stepeni.

U Beogradu će biti umereno do potpuno oblacno, ujutro i pre podne sa kisom, zatim prestanak padavina i postepeno

razvedravanje. Tokom dana dalje topljenje sneznog pokrivaca. Najniza temperatura biće od 0 do 4, najvisa dnevna oko 8 stepeni.

Prema izgledima vremena za sedam dana, do 21. januara, u utorak promenljivo oblacno i hladnije, pre podne sa duzim suncanim intervalima, sredinom dana i posle podne mestimicno sa snegom ili pljuskom snega, narocito u brdsko-planinskom podrucju.

Duvace umeren, povremeno jak severozapadni vetar. U sredu i cetvrtak (16 i 17.01.) suvo i malo toplije sa suncanim intervalima, samo u sredu ujutro uz vise oblacnosti ponegde na istoku i severoistoku sa slabim snegom.

Od petka (18.01.) postepeno naoblacenje , za vikend mestimicno sa kisom, na planinama sa snegom.

U toku perioda u nizim predelima ocekuje se topljenje sneznog pokrivaca – na severu i zapadu Srbije otapanje ce biti potpuno vec pocetkom sedmice, dok ce u ostalim krajevima, usled

nize temperature, topljenje biti sporije, a intenzivirace se tek od sredine sedmice.

(Tanjug)