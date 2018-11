Svaki drugi vozač ne može da se uzdrži od alkohola

KRAGUJEVAC – Svaki drugi vozač koji se zarekao da neće piti tokom provoda s prijateljima, ima problem da se tog obećanja i drži, pokazuje istraživanje kompanije Hajneken (Heineken).

Rezultati tog istraživanja predstavljeni su studentima Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu, na edukativnoj radionici kompanije Hajneken Srbija i Agencije za bezbednost saobraćaja pod nazivom „Kad voziš, nikada ne pij“ (When you drive, never drink) u okviru istoimene globalne Hajneken kampanje.

„Naš cilj je jednostavan: želimo da odgovorna konzumacija postane poželjan vid ponašanja i da kao društvo shvatimo da ne postoji situacija u kojoj je prihvatljivo voziti pod dejstvom alkohola i time ugroziti svoju i bezbednost drugih ljudi“, rekao je ekspert za korporativne poslove u Hajnekenu Srbija, Goran Stupar, saopšteno je iz te kompanije.

Duško Pešić iz Agencije za bezbednost saobraćaja, koja je podržala ovu kampanju, prikazao je studentima realne primere iz saobraćaja i posledice vožnje pod dejstvom alkohola.

„Saobraćajne nezgode u kojima učestvuju vozači pod uticajem alkohola u najvećoj meri se događaju između 19,00 i 7,00 časova ujutro, i to najčešće vikendom, o čemu narednog dana nažalost čitamo u novinama i vidimo na televiziji“, kazao je Pešić.

Kako izgleda voziti pod dejstvom alkohola, studenti kragujevačkog fakulteta imali su priliku da isprobaju na simulatoru za vožnju uz upotrebu naočara koje simuliraju vid pod dejstvom alkohola.

Naredna radionica „When you drive, never drink“ biće održana na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)