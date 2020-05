SzS: Rebalansom budžeta BG rashodi smanjeni na štetu građana

BEOGRAD – Šef odborničke grupe Saveza za Srbiju u Skupštini grada Beograda Nikola Jovanović kritikovao je danas odluku o rebalansu gradskog budžeta, koji je donet u vreme vanrednog stanja, a kojim su, kako tvrdi, rashodi za Beograđane smanjeni za 20 milijardi dinara.

Jovanović je na pres konferenciji ispred sale u Sava centru, gde se održava prva sednica gradskog parlamenta po ukidanju vanrednog stanja, a koju bojkotuju odbornici SzS, rekao da je normalno da se u vreme pandemije rashodi smanjuju, ali da nije normalno da se smanjuju na štetu građana i kapitalnih investicija.

On je ocenio da će rebalans budžeta „gurnuti“ Beograđane u veće siromaštvo i dodao da su kapitalne investicije za ključne projekte smanjene za 33 odsto, odnosno, za 7,4 milijardi dinara.

Jovanović je kazao da je „ključno obećanje“ gradske vlasti bila izgradnja kanalizacije na levoj obali Dunava i da je u gradskom budžetu za ovu godinu bilo planirano 2,2 milijardi dinara za glavnu crpnu stanicu Krnjača 2, kolektore i svu prateću infrastrukturu za izgradnju kanalizacije, a da se, kako kaže, posle rebalansa odustalo od tog projekta.

Šef odborničke grupe SzS je naveo da se ove godine odustaje i od radova na izgradnji nove autobuske stanice čiji je završetak, kako je rekao, najavljivan do kraja 2020. godine.

Jovanović je kazao i da gradska vlast u vreme krize nije izašla u susret najsiromašnijima i da ugostiteljskim i samostalnim radnjama nije oprošten dug za zakup poslovnog prostora uperiodu vanrednog stanja, a da je, kako tvrdi, Grad Beograd u vreme vanrednog stanja uštedeo 880 miliona dinara.

Predsednik opštine Stari grad Marko Bastać rekao je da je „dobra vest“ kada je u pitanju rebalans budžeta, to što se, kaže, odustaje od gradnje gondola i jarbola, a da je „loša vest“ to što se u rebalansu štedelo na deci i to što Grad Beograd nije refundirao troškove privatnim vrtićima tokom epidemije .

Bastać je rekao da je Grad Beograd svim gradskim opstinama uzeo po 20 odsto budzeta i da su investicije Sekretarijata za obrazovanje smanjene sa 1,2 milijarde dinara na 411 miliona dinara i da zato, kako kaže, u ovoj godini u Beogradu neće biti izgrađen nijedan vrtić ni škola.

(Tanjug)

