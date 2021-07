Tanja Tatomirović iz Majkrosofta na predavanju Ja kao medij o ponašanju na društvenim mrežama

Direktorka za komunikacije i filantropiju u Majkrosoftu, Tanja Tatomirović ocenila je večeras da u vremenu savremenih komunikacija i rada od kuće zbog virusa korona svako može da bude medij, te apelovala na sve da dobro razmisle o tome šta postavljaju na društvene mreže.

Tatomirović je, tokom predavanja „Ja kao medij“, navodeći i lični primer, rekla da je neophodno da svi razmisle pre nego što nešto postave na bilo koju društvenu mrežu.

Ona je rekla da, za razliku od nekadašnjeg vremena, kada su voditeljke RTS „bile upeglane i sa dobrim frizurama“ danas svako, od kuće, „obučen bilo kako“ može da bude medij.

Prema njenim rečima, potrebne su slušalice, konekcija, lap top koji ne mora da bude „baš dobar“, ili mobilni telefon.

Tatomirović, koja je predavanje održala u pidžami, je navela i da sada dosta vremena provodi kod kuće i da često postavlja razne sadržaje na društvenim mrežama.

Ona je rekla i da je nekada bila jako aktivna na Tviteru, ali da danas nije zato što je „tamo otrovna atmosfera“ i uvek će vas, kako je rekla, „rastrgnuti bilo šta da kažete“.

Tatomirović je rekla i da postavlja dosta sadržaja na Fejsbuk i Instagram i da to nisu samo privatni i sadržaji iz sfere ličnog interesovanja već i poslovni.

Ona je svima savetovala da dobro razmisle šta će i kako objaviti na društvenim mrežama.

„Nemojte misliti da ako imate sto pratilaca na nekoj mreži da vaša vest neće biti jako, jako daleko“, rekla je Tatomirović.

Ona je navela i da je često pitaju da li vodi računa o tome šta je privatno a šta poslovno na društvenim mrežama.

„Jako je teško napraviti razliku i ja sam odlučila da napravim dva profila – privatni i službeni profil na Instagramu“, rekla je Tatomirović.

Prema njenim rečima, posle mesec dana ta dva profila su se potpuno pomešala tako da nije moguće povući granicu.

„Zato vrlo često morate da razmislite pre nego što postujete ali budite to što jeste, nemojte se pretvarati“, rekla je ona.

Prema njenim rečima, i kada su privatne objave u pitanju uvek treba dobro razmisliti.

„Kada mi je do nečeg jako stalo privatno, bilo da je to zagadjena reka, napuštena životinja ili neka politička situacija, ja izbrojim do deset i pomislim da li bi to bilo zaista relevantno da bude objavljeno s moje strane ili možda prosledim tu sliku nekom drugom koji će biti relevantniji“, rekla je ona.

Tatomirović je napomenula i da „granice više ne postoje“ i da se može komunicirati s prijateljima na Linkedinu, koji je poslovna mreža, a sa poslovnim partnerima na Instagramu koji, kako je navela, „nije nimalo poslovna mreža“.

Ona je rekla i da postoje pravila ponašanja na društvenim mrežama.

„Sigurno da ne smete da uvredite nekog, odnosno smete ali bićete blokirani od strane mreže ukoliko vas neko prijavi i sigurno da nije ok da psujete, da koristite ružne reči, postavljate fotografije bez odobrenja…“, rekla je Tatomirović.

Ono je rekla i da, kada su postovi u pitanju, ne komentariše konkurenciju i ne otkriva poslovne tajne kao i da, kako je navela, „ne pozivam ljude da ne rade ili rade u kompaniji za koju radim“.

„Volela bih da drugi ne postave moju fotografiju, a da me ne pitaju, ili da ne napišu nešto o meni a da su me videli jedan put, ili nijednom i da imaju generalno poštovanje“, rekla je Tatomirović.

Prema njemi rečima, bez poštovanja, ne možete ni vi biti poštovani na društvnim mrežama kao ni u životu.

(Beta)

