Tanjug na granici: Izbeglice i dalje pristižu u Poljsku

HORČAN- Izbeglice iz Ukrajine, uglavnom žene i deca, i dalje u velikom broju prelaze ukrajinsko-poljsku granicu, javlja Tanjugov dopisnik Darko Jevtić sa lica mesta.

On dodaje da, koristeći priliku, sa Ukrajincima beži i veliki broj migranata iz Azije i severne Afrike.

„Svi oni lepo su primljeni u Koržovi, koji je najveći prihvatni centar za izbeglice u Poljskoj. Oni se tu zadržavaju najviše dan, dva a zatim idu dalje u druge prihvatne centre u Poljskoj ili kod svoje rodbine i prijatelja, pošto mnogi Ukrajinci imaju rodbinu u Poljskoj“, priča Jevtić.

On ističe da su Poljaci veoma predusretljivi i srdačni prema izbeglicama i da mnogi od njih donose pomoć ili prevoze izbeglice iz Ukrajine. On naglašava da izbeglice, ali i migranti iz Azije i severne Afrike imaju sve što im je potrebno – od hrane i odeće do svega drugog što im je potrebno.

Dopisnik Tanjuga kaže da su gužve sada nešto manje, ali da su ljudi proteklog dana čekali i 20 sati po velikoj hladnoći da pređu granicu, dok je kolona automobila koja čeka da pređe granicu bila dugačka i 40 do 50 kilometara.

„Jutros je bilo jezivo hladno, bilo je minus četiri, i hladnoća je ulazila u kosti. I kada je temperatura u plusu hladno je, jezera i reke su zaleđene“, ističe dopisnik Tanjuga.

(Tanjug)

