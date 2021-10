Tiodorović: Kovid propusnice neće imati efekat, moraju se uvesti oštrije mere

Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio da danas da primena kovid propusnica na tri sata neće imati efekta i da je potrebno uvesti oštrije mere.

„Ima krivaca i u državi i u pojedincima, svi smo odgovorni. To što ćemo od 22 sata imati primenu propusnica, to neće imati efekta, to ne može imati efekta“, rekao je on za list Nova.

Upitan o prelasku škola na onlajn nastavu, epidemiolog je rekao da očekuje da će sledeće nedelje da se napravi analiza da li je kombinovan model nastave imao efekta.

„Roditelji koji su pozitivni i šalju svoju decu u vrtiće i u škole, to nije u redu. Ako ste vi u samoizolaciji, vaše dete ostaje sa vama, jer to dete ne mora biti uočljivo bolesno“, istakao je Tiodorović, koji je i član Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti kovid–19.

On je pozvao gradjane Srbije da se vakcinišu, jer vakcinacije nije pitanje „demokratije, nego pitanje civilizacije“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.