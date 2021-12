Toma Fila: „Zakon o referendumu je dobar, nije razlog za proteste“

BEOGRAD – Zakon o referendumu u vezi s izmenom Ustava morao je biti donet baš ovakav kakav je i on nije razlog ni za kakve proteste, izjavio je advokat i član Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Skupštine Srbije Toma Fila.

„Ustavom iz 2006. godine je navedeno da do 2008. mora da se promeni Zakon o referendumu, a u zahtevu i cele Evrope i Venecijanske komisije, što je i pismeno navedeno, rečeno je da ne bi trebalo stavljati cenzus 50 plus jedan, jer to nije pravedno iz više razloga“, rekao je on za Tanjug.

(Tanjug)

