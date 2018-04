Topli talas pali alarme, cela Srbija u „žutom“

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će biti pretežno sunčano i natprosečno toplo, saopštio je RHMZ.

U Srbiji će u ponedeljak biti sunčano i toplo, sa slabim vetrom promenljivog pravca.

Jutarnja temperatura od 6 do 14 C, najviša dnevna od 25 do 30 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Za područje cele Srbije u ponedeljak je na snazi žuti meteoalarm koji označava potencijalno opasno vreme.

„Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike“, objašnjeno je na sajtu RHMZ.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će do četvrtka biti pretežno sunčano i toplo sa temperaturom u većini mesta znatno iznad prosečnih vrednosti.

Samo se u utorak, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde očekuju kratkotrajni pljuskovi i grmljavine. U petak i subotu prolazno naoblačenje i osveženje, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. U nedelju i početkom naredne sedmice pretežno sunčano.

RHMZ je upozorio na topli talas koji predstoji u narednih pet dana na području Banata, Pomoravlja, istočne i jugozapadne Srbije.

„S obzirom na intezitet i vreme trajanja prognozira se veoma opasna vremenska pojava. Budite veoma obazrivi i pratite zvanična saopštenja o vremenu i prognozi vremena“, navodi se u upozorenju.

(Tanjug)