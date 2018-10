Toplo do kraja sedmice, iduće nedelje osetno hladnije

BEOGRAD – U Srbiji će do kraja nedelje još biti sunčano i toplom, a naredne sedmice osetno hladnije.

Sutra ujutro ponegde po kotlinama biće kratkotrajna magla.

U toku dana pretezno suncano i toplo, posle podne i uvece na severu umereno prolazno naoblacenje, saopštio je RHMZ.

Vetar slab do umeren, istocni i jugoistocni, uvece i tokom noci na severu severoistocni. Najniza temperatura od 3 do 13, najvisa od 22 do 25 stepeni.

U Beogradu će biti pretezno suncano i toplo. Najniza temperatura biće oko 13, najvisa oko 24 stepena.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 25. oktobra,

u petak i subotu biće pretezno suncano i toplo, samo u petak ujutro i pre podne na severu i istoku umereno prolazno naoblacenje. Od nedelje osetno hladnije uz povremena naoblacenja sa kisom.

(Tanjug)