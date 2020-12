Tragom rimskih gradova u Srbiji – Felix Romuliana i Naisus (VIDEO)

Via militaris koji je kroz Srbiju išao od Sirmiuma, Taurunuma pa do Singidunuma, današnjeg Beograda, vodi nas dalje do Viminacijuma, Felix Romuliane i Naisusa.

Svi ovi gradovi pričaju svoje priče, priče o carskim palatama, uzdizanju i padovima rimskih vladara, ali i utočištima za narod pred varvarskim napadima.

Šta je Srbija bila rimskim carevima pred sam pad Zapadnog carstva saznajte u prilogu kineske medijske grupe (CMG).

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.