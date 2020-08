Tropski dan pred nama, sa septembrom stiže i osveženje

Sunčano i vrelo, na jugu i istoku do 37 stepeni. Na zapadu svežije, uveče kiša i pljuskovi. U Beogradu do 31 stepen.

Posle najtoplijeg dana od početka godine, i danas na jugu i istoku, još jedan sličan, sunčan i vreo dan.

Na zapadu i severu svežije, prepodne nebo će biti prošarano oblacima, a tokom noći moguća kiša, pljuskovi i grmljavina.

Jutarnja temperatura do 23 stepena Celzijusa, najviša dnevna na zapadu do 26, na jugu do 37 stepeni.

U Beogradu sunčano i prijatnije s temperaturom do 31 stepen. Uveče kiša.

Septembar donosi promenu vremena

Prvih septembarskih dana leto će da umine, biće svežije uz povremenu kišu.

U utorak umereno i potpuno oblačno i osetno svežije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Tokom dana delimično razvedravanje najpre na severu i zapadu. Vetar slab i umeren, severozapadni.

Najniža temperatura od 14 do 19, najviša od 23 na severozapadu do 30 stepeni na jugoistoku.

Promenljivo oblačno u sredu, u većini mesta suvo, samo je ponegde moguća kratkotrajna kiša.

Vetar slab i umeren, severni i severozapadni.

Najniža temperatura od 12 do 17, najviša od 22 do 28 stepeni.

U četvrtak promenljivo oblačno, s dužim periodima sunčanog vremena, samo je ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, severni i severozapadni.

Najniža temperatura od 10 do 15, najviša od 22 do 29 stepeni.

