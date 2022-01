Tursisti se žale: Kad da odmorimo kada je toliko sadržaja

BEOGRAD – Novogodišnje raspolozenje nastavljeno je i danas i veceras zahvaljujućii toplom vremenu, beogradske ulice i trgovi prepuni su Beograđana, njihovih gostiju i turista, a mnogi su dosli i iz različitih delova sveta kući samo za praznike.

Restorani rade, ali najbolje oni koji su otvorili bašte, poput onih u Skadarliji, gde uglavnom uz živu muziku sede mlađi, ne mareći što im uz mesto nisu zapale i grejalice.

Među turistima dominiraju ljudi iz regiona, BiH, Hrvatske i Severne Makedonije, ali nije nemoguće čuti i švedski, turski, nemački ili sresti Uzbekistance, Kineze…

Mirza iz Sarajeva sa porodicom, koji je sa kumovima i njihovom decom upravo stigao, kaže da se raduju da vide grad, da znaju da su propustili koncerte Karleuše i Bregovića, ali ih to ne brine, jer Beograd ima toliko toga da ponudi.

Deca će kako dodaje imati priliku o da obiđu Zoo vrt.

Tri para iz Štipa raduju se što su opet u Beogradu, jer je, kako kažu, „sve mnogo ubavo“.

Maja kaže da obožava Mariju Šerifović, Aleksandra dodaje da su svi koncerti bili „ubavi“, a Nataša da voli srpsku hranu i ljude koji su gostoljubivi.

Ipak Panče se žali, kaže „pregolem grad, ima mnogo da se hoda i vidi“. U šali dodaje i da nema kad da odmori.

Viktorija i Marija, stigle su iz Zagreba i Zadra, Viktorijina je slušala Marijine višegodišnje priče o super provodu u Beogradu i sada vidi da je to stvarnost. Bile su u jednom klubu.

„Ljudi su otvoreni, kovid situacija je pod kontrolom, puno je sadržaja“, navela je ona.

Mnogi od tih ljudi posetili su i Beogradu na vodi, gde je kako kaže Goran koji je sa suprugom došao iz Maribora u posetu bratu, sinoć bio do sada neviđen vatromet.

Goran dodaje da su došli da vide i Savski trg i spomenik Stefanu Nemanji.

