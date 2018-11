Tvrđava iduće sezone kompletno dostupna turistima

GOLUBAC – Na Golubackoj tvrđavi do sada je završeno 90 odsto radova, a potpredsednik vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić kaže da će iduće turističke sezone za turiste biti dostupna komletna tvrđava.

„Naredne godine mi očekujemo između 100.000 i 150.000 turista kada svi ovi objekti budu i završeni. Danas je završneo oko 90 odsto radova, očekujemo da do 5. decembra budu završeni radovi na unutrašnjem uređenju glavne palate, koja je centralno mesto za čitavu tvrđavu“, rekao je Ljajić novinara nakon obilaska radova na Golubačkoj tvrđavi.

U martu će, kaže, biti izgrađeni i pristupi do svih kula, odnosno metalna stepeništa.

„Za narednu turističku sezonu imaćemo kompletnu Golubačku tvrđavu koja je dostupna turistama. Sigiran sam da ćemo imati čime da se ponosimo, imaćemo jednu novu turističku destinaciju na mapi Srbije“, naglasio je Ljajić.

Naveo je da se mnogo kasnilo u realizaciji ovog projekta pre svega zbog arheoloških radova i novih nalazišta.

„Kada ovo sada videte zaista je vredelo čekati i ovo je jedna od najlepših tvrđava na Dunavu imajući u vidu da se nalazi i na ulazu u Đerdapsku klisuru čitavoj ovoj atrakciji daje posebnu važnost“, rekao je ministar.

Siguran je da u perspektivi Golubačka tvđava može da bude jedna od važnijih turističkih destinacija u čitavoj zemlji.

