U Beogradu najskuplji kvadrat, a evo u kojim gradovima je najjeftiniji

Na tržištu nekretnina u Srbiji najviše se trguje stanovima, a prošle godine prodato ih je gotovo 34.000. Nešto manji promet ostvaren je na tržištu poljoprivrednog zemljišta. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, cena kvadrata stambenog prostora i dalje je najviša u Beogradu, a najniža u Pirotu, Vranju, Leskovcu i Valjevu.

„Kuća u selu je prodata ispod svake cene, a stan smo kupili u staroj gradnji zato što je mnogo kvalitetnija gradnja, a cena je bila 600 evra po kvadratu“, kaže Olivera Nikolić iz Kraljeva, a prenosi RTS.

Da mnogi Kraljevčani razmišljaju slično kao Olivera, pokazuje i to što je cena kvadrata u staroj gradnji mirovala, dok je prošle godine novogradnja bila jeftinija za petinu nego 2016, što je najveći pad u celoj zemlji.

„Malo zbog slabe gradnje u gradu, malo zbog nepovoljnije ekonomske situacije, slabijeg boniteta klijenata, projekata. Mada, što se tiče kvalitetne novogradnje, na dobroj lokaciji, ona je ostala na istom nivou“, kaže Mirjana Kuzmanović iz Agencije za promet nekretnina iz Kraljeva.

I u Čačku bez mnogo gradilišta, u ponudi uglavnom starogradnja za oko 550 evra po kvadratu.

„To je otprilike neka vrhunska cena. Jedino mali stanovi kao što su garsonjere, jednosobni stanovi koji idu negde oko 25 kvadrata, oni su nešto skuplji i idu negde do 600, 650, do 700 evra“, rekao je Ratomir Simović iz Agencije za promet nekretnina iz Čačka.

Najviše stanova kupljeno u Beogradu, iako su cene uglavnom rasle.

U Starom gradu je novogradnja prosečno plaćana 1.950 evra po kvadratu, na Vračaru 150 evra jeftinije. Kvadrat u Novom Sadu koštao je 1.050 evra, Kragujevcu 850, Nišu 800 evra.

U Vršcu je za godinu dana prodaja pala za petinu. Uglavnom se kupuju stanovi, iako su kuće u gradu gotovo upola jeftinije, od 300 do 500 evra po kvadratu.

„U Vršcu imamo zahteve za kuće koje su do nekih 50.000 evra s obzirom na to da je kreditna sposobnost ljudi u Vršcu maksimalno do 40.000-45.000 evra. Skuplje kuće idu dosta teško“, kaže Zlatica Stojanović iz Agencije za promet nekretnina.

Prošle godine, najskuplje nekretnine prodate su u prestonici – dve kuće na Dedinju za po 1.300.000 evra.