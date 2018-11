U Čačku održana priredba posvećena patrijarhu Pavlu

ČAČAK – U velikoj dvorani gradskog Doma kulture u Čačku sinoć je održana svečanost „Dani patrijarha Pavla“ kojom se, prvi put, uspostavlja tradicionalna priredba posvećena omiljenom srpskom pastiru.

Patrijarh Pavle se iskušavao u ovom kraju, u manastirima Vujan i Svete Trojice, a zamonašio pre 70 godina nedaleko odatle, u Blagoveštenju, na Kablaru, iznad Ovčar Banje.

Nadahnuto slovo o blaženopočivšem patrijarhu srpskom držao je akademik Matija Bećković, podsetivšio na jevanđeoski put i način života Gojka Stojčevića iz Kućanaca u Slavoniji.

„Kad smo odlazili od njega iz bolnice, prethodno tražeći blagoslov, on je iznemoćalom rukom načinio krst u vazduhu da se činilo da će taj krst ostati za sva vremena. A čitavog svog života kao da da je ispunjavao sopstvene reči: Kad se čovek rodi ceo svet se raduje, a samo on plače. A treba da živi tako da kad umre, ceo sve plače, a samo on se raduje“, rekao je Bećković.

„Kad smo sahranjivali patrijarha Pavla ceo svet je video sliku srpskog naroda, najveći prizor otkad srpski narod postoji. Nismo birali zemlju, veru i narod u kome ćemo se roditi, ali smo birali da li ćemo biti ljudi ili neljudi“, kazao je Bećković.

Liturgijske pesme pojalo je Prvo beogradsko pevačko društvo, a svečanosti su prisustvovali crkveni i gradski zvaničnici.

Najveća sala u gradu, sa 700 sedišta, bila je tesna za sve posetioce, pa je više stotina meštana stajalo na ulazima, prateći svečanost u čast izuzetnog srpskog kaluđera i podvižnika.

(Tanjug)