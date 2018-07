U četvrtak bez vode delovi Voždovca i Rakovice

BEOGRAD – Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži stanovnici delova opština Voždovac i Rakovica će u četvrtak 19. jula ostati bez vode, saopšteno je iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“.

Na opštini Voždovac bez vode će biti stanovnici u Ulici Radovana Simića Cige od broja 26 do broja 40 u periodu od 08.30 do 14 sati, dok će u Rakovici bez vode biti stanovnici u ulicama Borskoj, Patrijarha Dimitrija, Pere Velimirovića, Reljkovićeva, Miška Kranjca, Dimitrija Koturovića, Bojana Đordumovića, Stanka Paunovića i Oslobođenja u periodu od 6 do 20 sati.

(Tanjug)