U Grdeličkoj klisuri punom parom, završavaju se kosine

BEOGRAD – Veći deo Koridora 10 kroz Grdeličku klisuru je završen, od deonice duge 26,3 kilometra pod asfaltom je 24,5 kilometara.

Sada se intenzivno radi na kosinama kroz Grdeličku klisuru, na delu gde je u avgustu oštećena potporna konstrukcija, prenosi RTS.

Na Kosini 2 angažovani su građevinci 24 sata koji rade konstrukciju galerije. Time se osigurava dugoročna stabilnost kosine, zemljišta iznad Koridora 10. Na gradilištu su tri mašine za bušenje, rade se grede, stubovi galerije.

Zamenik šefa projekta „Jug“ Leonid Vuković kaže za RTS da je do sada je izvedeno 30 armirano-betonskih stubova u levom delu galerije.

„Na dve lokacije koje se nalaze u neposrednoj blizini vrši se izrada montažnih prednapregnutih krovnih nosača za galeriju i do sada je izvedeno 134 od 175 montažnih nosača. Takođe, sa kosine je, u cilju njene stabilizacije, uklonjeno preko 120.000 metara kubnih zemljanog materijala“, objašnjava Vuković.

Težak je teren, probija se zemlja i kamen, uglavnom kvarc, do dubine od 10 do 12 metara. Do sada je završeno 95 šipova za duboko fundiranje.

„Bitno je da se dođe do stene, da se dođe u tvrdo tlo, da se ova masa zaštiti od klizanja, kako bi šip izdržao sve terete“, ističe radnik na Koridoru 10 Stipo Parić.

I na drugim kosinama u toku su radovi na dodatnoj stabilizaciji. Angažovano je svakodnevno 570 radnika i 276 građevinskih mašina i kamiona.

Radnik Slađan Marinković kaže da je posao malo specifičan u odnosu na druge poslove, da je vreme hladno ali da se radi.

Od šest deonica puta kroz Grdeličku klisuru završene su tri. Gotov je i tunel u Predejanu, kao i leva traka tunela Manajle kod Vladičinog Hana, a desna se završava. Mostovi su spremni, a asfaltirana je većina deonice. Rok za završetak radova je kraj godine.

