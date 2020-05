U Srbiji danas promenljivo oblačno i malo svežije vreme

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i svežije vreme, tokom dana sa sunčanim periodima, a uveče i u toku noći s kratkotrajnom kišom ponegde na severu zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Ujutru i pre podne duvaće slab do umeren, a posle podne slab, severozapadni vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura biće od devet do 16 stepeni, najviša dnevna od 20 na severu do 28 stepeni na jugu zemlje.

U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno i svežije vreme, sa sunčanim periodima tokom dana i slabim severozapadnim vetrom. Jutarnja temperatura biće 13 stepeni, najviša dnevna oko 23.

Usled očekivanih meteoroloških prilika oprez se savetuje srčanim bolesnicima i osobama sa disajnim problemima. Moguće meteoropatske reakcije su glavobolja, bolovi u mišićima i pad koncentracije.

