U Srbiji od sutra do subote i 39 stepeni

Republički hidrometeorološki zavod je danas izdao upozorenje na visoke temperature od 35 do 39 stepeni u Srbiji od sutra, 28. jula, do subote, 1. avgusta.

Sutra će u Srbiji vreme biti pretežno sunčano i veoma toplo, ali kiša i pljuskovi s grmljavinom su popodne mogući u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije.

Duvaće slab do umeren južni vetar. Jutarnja temperatura od 17 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 35 do 39.

I u Beogradu će sutra vreme biti sunčano i veoma toplo. Duvaće slab, južni i jugozapadni vetar, a tokom noći zapadni. Jutarnja temperatura oko 24 stepena, a najviša dnevna oko 37 stepeni.

Do kraja ove nedelje vreme će u Srbiji biti sunčano i veoma toplo s najvišom temperaturom u većini mesta od 35 do 39 stepeni. Samo u četvrtak ujutro na severu je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom.

Od ponedeljka vreme će biti promenljivo oblačno, malo svežije, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom.

Biometeorološka prognoza za sredu, 28. jul predvidja relativno povoljne prilike za hronične bolesnike, ali se opreznost savetuje osobama sa srčanim i psihičkim tegobama. Glavobolja i osećaj malaksalosti su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuju se smanjenje fizičkih napora u najtoplijem delu dana i adekvatna zaštita od UV zračenja.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.