U Srbiji sutra oblačno, toplo i vetrovito vreme

U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito vreme, ujutru i pre podne ponegde s kratkotrajnom kišom, dok će na severu zemlje biti sunčanih perioda, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće umeren i jak vetar, u košavskom području jugoistočni, a u planinskim predelima južni i jugozapadni, povremeno sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura biće od devet stepeni na jugoistoku zemlje do 19 u košavskom području, a najviša od 21 do 27 stepeni.

U Beogradu će sutra takodje biti umereno do potpuno oblačno, toplo i vetrovito vreme, uz kratkotrajnu kišu ujutru i umeren, povremeno jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće oko 18 stepeni, a najviša oko 26 stepeni.

U Srbiji će cele naredne nedelje biti toplo vreme, s temperaturom znatno iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine – u većini mesta biće od 22 do 27 stepeni.

U utorak će biti umereno do potpuno oblačno i vetrovito vreme, ponegde s kratkotrajnom kišom, uz umeren i jak vetar. Krajem dana postepeno razvedravanje i slabljenje vetra, a od srede suvo sa dužim sunčanim periodima.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 29. oktobar:

Meteorološke prilike biće relativno nepovoljne za većinu hroničnih bolesnika, izražene tegobe mogu imati srčani bolesnici i reumatičari, dok se u područjima s košavom oprez savetuje i psihičkim bolesnicima. Moguće meteoropatske reakcije su glavobolja i poremećaji sna.

(Beta)