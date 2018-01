U Srbiji sutra pretežno sunčano, do 19 stepeni

U Srbiji će sutra ujutro ponegde po kotlinama i rečnim dolinama biti magla i slab mraz, a u toku dana pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren južni i jugoistočni vetar. Najniža jutarnja temperatura biće od minus dva na istoku i jugoistoku Srbije do devet stepeni na području Beograda, a najviša dnevna temperatura od 12 do 19 stepeni, u Timočkoj Krajini oko 10 stepeni.

U Beogradu će sutra biti pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren vetar. Najniža temperatura biće oko devet, a najviša oko 18 stepeni.

U prvom delu naredne sedmice u većem delu Srbije biće malo do umereno oblačno, suvo i toplo s najvišom temperaturom od 10 do 17 stepeni, samo u Timočkoj Krajini hladnije, a od utorka posle podne uz više oblačnosti povremeno sa slabom kišom.

U utorak i sredu duvaće umerena do jaka košava.

Od četvrtka do kraja sedmice očekuje se pretežno oblačno i postepeno hladnije vreme, u nižim predelima s lokalnom slabom kišom, a na planinama uz povremen slab sneg.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za nedelju, 7. januar:

Meteorološke prilike mogu relativno povoljno uticati na hronično obolele i osetljive osobe, ali se izvestan oprez ipak savetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi.

