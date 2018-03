U Srbiji sutra promenljivo oblačno i toplo, mestimično s kišom

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i toplo, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima s grmljavinom, a očekuje se intenzivno otapanje snega na višim planinama, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar. Jutarnja temperatura biće od šest do 13 stepeni, a najviša dnevna od 16 do 20 stepeni.

I u Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno i toplo, posle podne povremeno s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura biće oko 13, a najviša dnevna oko 19 stepeni.

Prema prognozi vremena za narednih sedam dana, u Srbiji će tokom celog perioda biti promenljivo oblačno, mestimično s kišom i kratkotrajnim pljuskovima, na visokim planinama i sa susnežicom i snegom.

Temperatura će biti u manjem padu, ali i dalje iznad proseka za ovo doba godine. Od nedelje se očekuje hladnije vreme.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za ponedeljak, 12. mart:

Relativno nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika. Poseban oprez se savetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima, kao i nervno labilnim osobama.

Meteoropatske reakcije moguće su u vidu bolova u mišićima i neraspoloženja.

