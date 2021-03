U Srbiji sutra uglavnom oblačno i hladno sa slabim snegom

U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabim snegom ili susnežicomm, samo će na severu i zapadu pre podne biti pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od minus pet do dva stepena, a najviša od dva na jugoistoku Srbije do 10 stepeni na severu Vojvodine. Vetar umeren do jak severni.

U Beogradu će posle slabog jutarnjeg maraza pre podne biti pretežno sunčano, a posle podne promenljivo oblačno i malo toplije.

Najniža temperatura od minus tri do minus jedan, a najviša oko devet stepeni, vetar umeren, severozapadni.

U sredu se očekuje promenljivo oblačno, prohladno i vetrovito vreme uz smenu sunčanih intervala i povremenih pljuskova i snega.

Od četvrtka do utorka naredne nedelje sve toplije i uglavnom sunčano, a prolazna naoblačenja s kratkotrajnom kišom u nižim predelima i slabim snegom na planinama, očekuju se 28. i 30. marta.

Biometeorološka prognoza za sredu 23.mart:

Očekivane biometeorološke prilike pogodovaće većini hroničnih bolesnika.

Izvestan oprez se savetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima, a moguće meteoropatske reakcije su reumatski bolovi i depresija.

(Beta)

