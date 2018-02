U većem delu Srbije danas oblačno, povremeno s kišom i snegom

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, na severu zemlje suvo, a u ostalim krajevima povremeno s kišom i snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U nižim predelima se ponegde očekuje stvaranje manjeg snežnog pokrivača, na planinama povećanje.

Više padavina ujutro i pre podne, dok će posle podne i uveče doći do slabljenja intenziteta, a u toku noći prestanak padavina i delimično razvedravanje.

Duvaće slab do umeren vetar, u planinskim predelima ujutro i pre podne povremeno jak. Najniža temperatura biće od minus dva do dva stepena, a najviša od dva do pet stepeni.

U Beogradu će danas biti oblačno i veći deo dana suvo, ali se u pojedinim delovima grada očekuje kratkotrajna susnežica ili slab sneg. Najniža temperatura biće oko nule, a najviša oko četiri stepena.

(Beta)