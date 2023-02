Uhapšen osumnjičeni za pucnjavu na Zvezdari

BEOGRAD – Pripadnici Odeljenja za suzbijanje krvnih i seksualnih delikata Policijske uprave Beograd, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, intenzivnim radom rasvetlili su ubistvo u pokušaju i uhapsili G. D. (21) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio navedeno krivično delo, saopštio je danas MUP.

G. D. se sumnjiči da je 1. novembra 2022. godine, u Ulici Miljana Miljanića na Zvezdari ispalio više hitaca iz vatrenog oružja u pravcu dvadesetdevetogodišnjeg mladića koji je tom prilikom zadobio teške telesne povrede opasne po život.

Takođe, krivična prijava za ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu podneta je protiv M. M. (30), M. M. (25), J. P. (27), D. I. (20) i F. G. (24) koji se nalaze u pritvoru zbog prethodno učinjenih krivičnih dela.

Oni se sumnjiče da su pomogli G. D. tako što su preduzeli niz radnji u cilju izvršenja krivičnog dela, njegovog bekstva i uklanjanja tragova.

Prethodno je policija pretresom stana u Boleču koji koriste M. M, M. M, G. D, kao i osumnjičeni S. M. (26) zaplenila oko dva kilograma amfetamina i manju količinu marihuane, zbog čega se oni terete da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Takođe, policija je u prethodnom periodu kod J. P. pronašla pištolj sa prigušivačem, zbog čega se on tereti za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Osumnjičenom G. D. je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.

(Tanjug)

