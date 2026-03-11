Uhapšena trojica u Beogradu, prinudili čoveka da snimi video i da ga objavi na svojoj mreži

Policija u Beogradu uhapsila je tri osobe zbog sumnje da su 41-godišnjeg muškarca prinudili da uđe u njihov automobil, snimi video-zapis sa tekstom koji su unapred pripremili, i koji je potom morao da objavi na svojim društvenim mrežama, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Kako se navodi u policijskom saopštenju, uhapšeni su A.M, A.N. i M.R, koji su svi 20-godišnjaci.

Određeno im je zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu za prinudu, biće sprovedeni nadležnom tužilaštvu.

(Beta)

