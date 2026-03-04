Umro Aleksandar Boričić, najuticajniji Srbin u svetu sporta

Aleksandar Boričić, bivši predsednik CEV, potpredsednik FIVB i predsednik Odbojkaškog saveza Srbije, preminuo je u 78. godini.

Tužne vesti i odlazak čoveka koji je toliko toga učinio za svetsku odbojku – preminuo je Aleksandar Boričić, jedno od najvažnijih imena, ne samo u Srbiji i regionu, već u čitavom svetu.

Najuticajniji Srbin u svetu sporta je pre nekoliko nedelja doživeo moždani udar, a od posledica toga je preminuo ove srede.

Od njega se oprostio Vanja Grbić, jedan od najboljih odbojkaša Srbije svih vremena.

„Upravo sam saznao da je predsednik odbojkaškog saveza Jugoslavija, Srbije i Crne gore, Srbije predsednik CEV i potpredsednik FIVB Aleksandar Boričić, preminuo zbog posledica moždanog udara. Neću nabrojati uspehe, titule, hobije i zasluge. Njih je more. Čovek od koga sam najviše naučio o sportskoj diplomatiji i upravljanjem procesa sporta. Najzaslužniji za uspehe zlatne generacije i status naše odbojke. Iako sputavan zbog integriteta, do kraja ostao lojalan sebi,porodici i onome što je voleo. ČOVEK pre svega. Sada sa svojim saigračima i prijateljem, bronzanim sa EPO 75, mojim ocem Milošem. Neka ti je laka zemlja učitelju i jedini pravi predsedniče. Hvala ti na svemu, svakom savetu, prekoru, sugestiji. Neke praznine koje ostanu iza vas nikada ih niko ne može popuniti. Ma koliko da se trudi. Najiskrenije saučešće porodici. Seki, Aleksandri, Ivani i unucima. Crvena zvezda je izgubila jednog velikog zvezdaša a sport….nije ni svestan koliku je vrednost nosio ovaj čovek“, napisao je Vanja Grbić.

Ko je bio Aleksandar Boričić?

Boričić je rođen u Beogradu 26. maja 1948. godine. Tokom sportske karijere bio je odbojkaš i reprezentativac Jugoslavije, a kasnije dugogodišnji funkcioner u odbojci. Na čelu Odbojkaškog saveza Srbije nalazio se više godina, a u oktobru 2015. izabran je za predsednika Evropske odbojkaške konfederacije (CEV). Na tu funkciju ponovo je izabran 2020. godine.

Igračku karijeru vezao je za Crvenu zvezdu, čiji je član postao još 1962. godine. Sa beogradskim klubom osvojio je titulu prvaka Jugoslavije u sezoni 1973/74, kao i tri trofeja u Kupu Jugoslavije. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 103 utakmice. Bio je član selekcije koja je na Evropskom prvenstvu u Beogradu 1975. osvojila bronzanu medalju – prvu medalju u istoriji jugoslovenske odbojke na tom takmičenju. Sa reprezentacijom je osvojio i dve zlatne medalje na Mediteranskim igrama.

Po završetku igračke karijere posvetio se trenerskom poslu. U Crvenoj zvezdi je vodio ženski seniorski tim, sa kojim je osvojio četiri titule prvaka Jugoslavije, tri Kupa Jugoslavije i bronzanu medalju u evropskom Kupu 1982. godine. Bio je i selektor seniorske i juniorske reprezentacije Jugoslavije u periodu od 1978. do 1987. godine.

Od 1992. godine nalazio se na čelu Odbojkaškog saveza Srbije. Tokom tog perioda reprezentacija je ostvarila neke od najvećih uspeha u istoriji, uključujući osvajanje zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine. U tom vremenu nacionalne selekcije osvajale su i brojne medalje na svetskim i evropskim prvenstvima, a Srbija se afirmisala kao jedna od vodećih sila svetske odbojke.

