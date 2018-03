UNICEF: U Srbiji će do 2041. broj stanovnika pasti na 5,5 miliona

Od 2011. do 2016. godine broj dece u Srbiji je smanjen za skoro 40.000, a ukupan broj stanovnika opašće na 5,5 miliona do 2041. godine, što je pad od 23 odsto u odnosu na podatke iz popisa stanovništva 2011. godine, izjavio je danas direktor UNICEF-a u Srbiji Majk Sent Lot (Michel Saint Lot) na Kopaonik biznis forumu.

Sent Lot je kazao i da će radna snaga u Srbiji značajno ostariti u tom periodu i da će se smanjiti za 21 odsto.

On je upozorio i da se Srbija već neko vreme suočava sa negativnim demografskim trendovima i da se oskudni resurs buduće radne snage brzo smanjuje.

„Deca i mladi su najvažniji ljudski kapital bilo koje nacije. Nijedna zemlja neće moći da se takmiči u ekonomiji ako ne uloži mnogo više i efikasnije u svoje ljude, a najvažnije u decu. Ljudski kapital sledeće generacije se gradi kroz strateška ulaganja u zdravstvo, obrazovanje i zaštitu svih“, izjavio je Sent Lot na plenarnoj sednici o zdravlju nacije, navodi se u saopštenju UNICEF-a.

Na panelu je istaknuto da je Evropska banka za obnovu i razvoj u analizi Srbije iz 2017. godine istakla da je zapošljavanje mladih i investicije u obrazovanje jedan od pet ključnih pokretača povećanja produktivnosti privatnog sektora.

„Iako Srbija ulaže značajna sredstva u obrazovanje dece, 30 odsto učenika od 15 godina je i dalje funkcionalno nepismeno. Svako dete koje napušta obrazovanje bez sticanja diplome srednje škole državu košta izmedju 40.000 i 70.000 evra, jer gubi prihod od poreza i mora više da ulaže u socijalna davanja“, istakao je Sent Lot.

Kako je naglasio, kumulativni godišnji gubitak BDP-a koji proizilazi iz činjenice da Srbija ima 1,8 miliona ljudi bez srednje škole iznosi 4,5-7,5 odsto BDP-a.

Rečeno je i da se Srbija nalazi na 60 mestu od 130 zemalja prema tome koliko kvalitetno i efikasno razvija svoj ljudski kapital, kako je navedeno u Global Human Capital 2017 indeksu.

Ulaganje u decu, kako je istaknuto, podstiče stvaranje ravnopravnog i inkluzivnog društva, i omogućava da više ljudi efikasno učestvuje u ekonomskom razvoju.

Dostupnosti zdravstvenim i obrazovnim uslugama, kao i odgovarajućoj ishrani za svako dete pomaže da se stvore jednake šanse za zapošljavanje kasnije u životu, a samim tim se poboljšavaju produktivnost i ekonomska perspektiva zemlje.

UNICEF je pozvao sve aktere u društvu da zajedno rade na stvaranju uslova koji će omogućiti da deca i mladi doprinesu dugoročnom održivom razvoju.

Poslovni sektor prepoznao je važnost strateškog ulaganju u decu od najranijeg doba, a inicijativa Digitalna Srbija je dobar primer kako se stvaraju nove prilike, ističe se u saopšenju UNICEF-a.

(Beta)