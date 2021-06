Upaljen meteo-alarm: RHMZ upozorava na moguće nepogode

Grmljavina i pljuskovi mogući su u celoj Srbiji, zbog čega je Republički hidrometeorološki zavod aktivirao žuti meteo-alarm za celu zemlju, što znači da vreme može biti potencijalno opasno.

Nestabilno vreme sa sunčanim intervalima, ali i povremenim pljuskovima sa grmljavinom obeležiće i dane pred nama.

Žuti meteo-alarm danas je aktiviran za celu zemlju, dok će i sutra biti upaljen za veći deo zemlje, sem u Banatu, Bačkoj, Sremu i Beogradu.

Kako je navedeno u objašnjenju za žuti meteo-alarm, na zvaničnom sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, „vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike“.

Tokom današnjeg dana najniža temperatura biće od deset do 17, najviša od 24 do 28 stepeni.

U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno i toplo vreme, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz slab i umeren vetar. Jutarnja temperatura biće oko 17, najviša oko 26 stepeni.

Da nas čeka promenljivo i nestabilno vreme najavio je i meteorolog Đorđe Đurić.

„U nedelju znatno više oblaka. Već od jutra umereno do pretežno oblačno, a ponegde i sa slabom kišom. Tokom dana promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a sredinom dana i posle podne ponegde se očekuju i kratkotrajne grmljavinske oluje. Maksimalna temperatura od 23 do 29 stepeni. U Beogradu do 26. Biće i veoma sparno jer će i relativna vlažnost vazduha biti povećana, a vetar slab“, naveo je Đurić, prenele su „Novosti“.

U ponedeljak na severu suvo i pretežno sunčano, a u ostalim predelima promenljivo oblačno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Biće malo svežije u odnosu na vikend.

(Sputnjik)

