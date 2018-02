Upozorenje meteorologa: U Srbiji od nedelje ledeni dani

U Srbiji će od nedelje, 25. februara biti ledeni dani, u jutarnjim satima se očekuje umeren, lokalno i jak mraz, kao i formiranje ili povećanje visine snežnog pokrivača, upozorio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Na severu Srbije visina snežnog pokrivača biće od pet do 10 centimatara, u ostalim predelima od 10 do 20 centimetara, a još više od toga biće ponegde na istoku i u planinama.

Ledeni dani trajaće do četvrtka, 1. marta. U većini mesta temperatura će biti od minus 12 do minus pet stepeni, a najviša dnevna temperatura od minus šest do minus dva stepena.

U većem delu Srbije sutra će biti umereno do potpuno oblačno vreme, ponegde sa slabim snegom, na istoku i jugu i s kišom, a na severu uglavnom suvo.

Duvaće slab do umeren vetar. Jutarnja temperatura biće od minus dva do tri stepena, a najviša dnevna od dva do šest stepeni.

U Beogradu će sutra biti umereno do potpuno oblačno uz mogućnost kratkotrajnog snega. Jutarnja temperatura biće oko nule, a najviša oko dva stepena.

U Srbiji se u sredu očekuje kratkotrajni prestanak padavina, u četvrtak ponovo sneg, a zatim toplije vreme mestimično s mešanim padavinama.

Biometeorološka prognoza za Srbiju za subotu, 24. februar:

Na većinu hronično obolelih meteorološka situacija može imati relativno nepovoljan uticaj. Osobama sa kardiovaskularnim i respiratornim tegobama se savetuje oprez.

Od meteoropatskih reakcija mogući su glavobolja i poremećaj sna.

(Beta)