Upozorenje: Sutra u većem delu Srbije obilne padavine

U Srbiji se sutra očekuje veća količina padavina, u istočnim i centralnim predelima između 20 i 30 l/m2 za 24 časa, a na zapadu i jugozapadu oko 40 l/m2 za 24 časa, lokalno i više, upozorio je Republički hidrometeoroloski zavod.

Vetar će biti slab i umeren severni, severozapadni, u Vojvodini povremeno jak. Jutarnja temperatura od 13 do 17 C, najvisa dnevna od 17 do 21 C.

U Beogradu oblačno i sveže, povremeno sa kišom. Vetar slab i umeren severni, severozapadni. Jutarnja temperatura oko 15 C, najviša dnevna oko 18 C.

Izgledi vremena za sedam dana – do 4. jula:

U četvrtak i petak pretežno oblačno, povremeno sa kišom, ponegde i pljuskovima sa grmljavinom. U subotu prestanak padavina i razvedravanje, pre podne na severu, posle podne i u ostalim krajevima. U nedelju i početkom sledeće sedmice pretežno suncano.

Temperatura u postepenom porastu, do subote ispod, a zatim oko i malo iznad proseka za ovo doba godine, a prosek je od 25 do 28 C.

