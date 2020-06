Uručena prva „Tri plus“ kartica na teritoriji Beograda

BEOGRAD 18. juna (Tanjug) – Zamenik gradonačelnika Grada Beograda Goran Vescih uručio je danas majci troje dece Maji Branković prvu „Tri plus“ karticu zahvaljujući kojoj se ostvaruju brojni popusti za dečje potrebe.

Za prvih pet dana, koliko su porodice sa troje ili više dece mogle da se prijave za ovu karticu gradskim opštinama na teritotoriji Grada Beograda, prijavilo se, kako kaže, 3.577 porodica.

„Pozivam ih danas da preuzmu bešplatno ove kartice, uz koju će dobiti brošuru u kojoj će biti navedeno gde sve popuste ostvaruju. Prijava traje tokom cele godine, za sve one koji to nisu učinili do sad. Nastavićemo da uključujemo druga preduzeća i privatnilke na teritoriji grada, kako bi omogućili porodicama da dobiju što više popusta. Prema nekim slobodnim procenama u Beogradu postoji oko 30.000 porodica sa troje i više dece“, istakao je Vesić za Tanjug.

Prema njegovim rečima, ovo je još jedan način kako lokalna samouprava može da pomogne višečlane porodice u skladu sa populacionom politikom Vlade Srbije.

Iskazao je zahvalnost inicijatorima Pokreta „Tri plus“ iz Čačka i rekao da su oni odličan primer ljudi koji rade dobre stvari, a da ne mora sve da bude državni projekat.

Vladica Gavrilović, jedan od osnivača pokreta „Tri plus“, rekao je da Srbija postaje kuća lepih vesti i da uz posticajnu populacionu politiku ima znatano više dece.

„Da bi nas u budućnosti bilo isto kao danas, neophodno je šest puta više porodica š troje ili više dece. Ovo je ideja kako tim porodicama da ukažemo poštovanje. Srbija je jedna velika porodica i treba da razmišljamo kako da budemo tu jedni za druge“, rekao je Gavrilović.

On je dodao da je ovo divan primer kako se može iskazati zahvalnost višečlanim porodicama i reći im hvala što su rađali decu za budućnost Srbije.

(Tanjug)

