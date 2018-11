Uskoro – mesto gde će i odrasli ponovo biti deca

BEOGRAD – U Beogradu će krajem meseca biti itviren jedan od najvećih i najmodernijih zabavnih parkova u regionu, „Star Land“, koji će se prostirati na 5.200 kvadratnih metara Beogradskog sajma, a ekipa Tanjuga zavirila je u novi centar zabave u gradu, kako bi videla šta će biti ponuđeno budućim posetiocima.

Najmodernije mašine koje će „prevariti“ vaš mozak da stvarno vozite automobile kao u „Paklenim ulicama“, ili ratujete kao u „Ratovima zvezda“, pa do mašina iz kojih možete „upecati“ poklon za dragu osobu, romantičnog karosela, do „bajkovitog grada“ za one najmlađe…moglo bi se reći da je sve spremno da se dugme uključi i da zabava počne.

(Tanjug)