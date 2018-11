UST: Konačni predlog ustavnih amandmana grantuje nezavisnost pravosudja

Predsednica Upravnog odbora nedavno osnovanog Udruženja sudija i tužilaca Srbije (UST) Ivana Josifović ocenila je danas da konačni predlog ustavnih amandmana u obasti pravosudja može da garantuje nezavisnost i samostalnost pravosudja.

Josifović je za agenciju Beta kazala da se UST zalaže za reformu pravosudja i da su njihovi članovi bili protiv prvog predloga ustavnih amandmana, ali da je u konačnoj verziji napravljen pomak koji za njih prihvatljiv.

Neslaganje sa kolegama oko amandmana bio je razlog da se u septembru osnuje UST.

„Iako se ukazuje da je došlo do promene mišljenja, mi jesmo svi pojedinačno glasni zagovornici i protivnici prve verzije amandamana koje je Ministarstvo ponudilo, ali nije došlo do promene mišljenja, već do promene Nacrta amndmana koju mi smatramo obziljnim iskorakom i u skaldu sa tim došlo je do ozbiljnog razmimoilaženja. Ostala udruženja su ostala na stavu da ništa ne valja, da nema boljitka, mi ne mislimo tako“, rekla je sudija Josifović.

Druga strukovna udruženja od početka procesa promene Ustava, ocenjuju da su amandmani korak unazad u odnosu na postojeće stanje pravosudja i da i dalje omogućavaju politički uticaj, samo na prikriven način.

Taj politički uticaj, kako upozoravaju, moguć je u najvažnijem telu – Visokom savetu sudstva (VSS) koje prema predloženim amandmanima ima 10 članova, od kojih su pet istaknuti pravnici koje bira skupština.

Josifović je kazala da su iz UST zadovoljni time da se sudije više ne biraju u skupštini, kao i činjenicom da u VSS nema više prestavnka izvršne vlasti.

Prema njenim rečima, pet članova iz VSS koje bira struka mogu biti garant nezavisnosti, ako budu birani po jasnim kriterijumima i pravilima.

„Mi smatramo da ovde postoji blans, obzirom da sada predsednik Visokog saveta sudstva dolazi iz redova izbornih članova sudija i jako važno da se se ni jedna odluka ne može doneti bez minimum šest glasova, odnosno ni jedna odluka Visokog saveta neće biti doneta bez minimum glasa jednog sudije“, kazala je ona.

Dodala je da se UST zalaže i da se uvede kontrolni mehanizam za pet članova iz redova sudija.

„To bi bio kontrolni mehanizam izglasavanja nepoverenja članu Visokog saveta iz redova sudija ukoliko bi se pojavilo da ukoliko neko od tih članova koje je struka birala na osnovu stručnih kriterijuma, a ne kriterijuma popularnosti medju kolegama, ako se bude ponašao tako da ne zastupa interese struke, na primer ako se pojavi situacija da uvek jedna osoba daje glas onoj drugoj petorci to bi bilo nešto na šta bi struka trebalo da reaguje“, rekla je Josifović.

Upitana da objasni kako bi kontrolni mehanizam funkcionisano, ona je kazala da je to „ideja u nastajanju“ i da se nju treba oprezno razviti, jer se mora voditi računa da ne dodje do blokade u VSS i zloupotreba.

Josifović je istakla da će njeno udruženje nastaviti da insistira na reformi pravosudja, jer trenutno ono nije samostalno i nezavisno u radu.

„Mi smo nosioci pravosudnih funkcija, u stalnom smo kontaktu sa gradjanima, osetimo njihovo zadovoljstvo ili nezadovoljstvo i smatramo da je nužno reforma kako smo bili efikasni u interesu gradjana“, poručila je Josifović.

(Beta)