Uživajte još malo, naredne nedelje stiže velika promena vremena

Na jugu i zapadu Srbije ujutru će mestimično biti magle, koja će se po pojedinim kotlinama zadržati i tokom prepodneva. U toku dana u većem delu zemlje se očekuje sunčano vreme, osim u Timočkoj Krajini, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab, u košavskom području umeren i jak jugoistočni, na jugu Banata sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od minus 2 stepena C na jugu Srbije, do 13 stepeni C na jugu Banata, najviša dnevna od 14 do 19 C.

U Beogradu će biti sunčano i vetrovito, sa umerenim, kratkotrajno i jakim jugoistočnim vetrom. Jutarnja temperatura od 6 do 9 C, najviša dnevna oko 18 C.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u ponedeljak ujutro na jugu i zapadu očekuje se mestimično magla. U toku dana u većem delu zemlje biće pretežno sunčano, samo u Timočkoj Krajini umereno oblačno. U košavskom području vetrovito sa umerenim i jakim, na jugu Banata i olujnim jugoistočnim vetrom. Uveče postepeno naoblačenje sa zapada, tokom noći kiša.

U utorak oblačno, vetrovito i malo hladnije s kišom. Duvaće umeren i jak, na jugu Banata i u planinskim predelima povremeno i olujni južni i jugoistočni vetar. Po podne prestanak padavina, zatim i delimično razvedravanje, a vetar će biti u skretanju na zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju.

U sredu umereno do potpuno oblačno, pre podne suvo, po podne ponegde s kišom, krajem dana na jugu Banata ponovo jačanje jugoistočnog vetra.

Zatim do kraja perioda pretežno oblačno s čestom pojavom kiše, a u četvrtak i vetrovito sa umerenim i jakim, na jugu Banata i u planinskim predelima povremeno i olujnim južnim i jugoistočnim vetrom.

