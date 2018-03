Vanredna situacija u Zaječaru, Prokuplju I Doljevcu: strah od poplava, počele i evakuacije

Gradsko veće Zaječara proglasilo je vanrednu situaciju u tom mestu zbog opanosti od poplava, potvrdio je Boško Ničić, gradonačelnik.

Naglo topljenje snega moglo bi da prouzrokuje izlivanje Belog i Crnog Timoka, kao i reke Timok, zbog čega je proglašena vanredna situacija, saopštile su nadležne službe Zaječara.

Ova odluka doneta je na sinoćnjem zasedanju Štaba za vanredne situaicije Zaječara, a obuhvata delove teritorije na kojima postoji opasnost od izlivanja reka, prenosi „Zaječar onlajn“.

– Delovi sela Vratarnica su već pod vodom, međutim, prava opasnost nam tek stiže Timokom iz pravca Knjaževca, odakle nailazi poplavni talas visine oko dva metra – kaže Ničić.

On dodaje da je mulj već prekrio Popovu plažu, a udarni talas se očekuje oko 18 sati.

– Pripremamo se za dolazak ogromne količine vode i mulja, koja preti da pogodi naše prigradsko naselje Višnjar. Nadam se da ćemo uspeti da sprečimo katastrofu koja nam se desila pre nekoliko godina – rekao je on.

Milan Đokić, predsednik opštine Knjaževac, kaže da ni u tom mestu situacija nije sjajna.

– Branimo svim raspoloživim sredstvima da voda prodre u izvorište Sinji vir, odakle se ceo grad snabdeva vodom. Delovi Rgoške Banjice su poplavljeni, a ekipe su na terenu i prate situaciju, tako da smo spremi da intervenišemo – podvlači Đokić za Novosti.

U selu Avramica, kod Zaječara, ugrožen je i most koji vodi ka tom mestu i koji bi svakog trenutka mogao da se sruši, ako naiđe jači poplavni talas.

– „Mi se pripremamo, nije dobra hidrološka situacija posebno na Belom Timoku, a ne verujem da će bolje biti od sutra-prekosutra ni na Crnom Timoku. Imamo već ozbiljnih problema na mostu koji povezuje dva sela i danas smo čitav dan sa ljudima iz JP ‘Srbija vode’ pokušavali taj problem da rešimo. Nadam se da ćemo do ujutru to rešiti i uspeti da spasimo da ne dodje do rušenja mosta“ – kaže Ničić.

Kod mosta na Belom Timoku izmedju Avramice i Grljana, gde je došlo i do naprsnuća jednog od stubova, gomilanje drveća ugrožava statiku mosta i stvara prirodnu branu.

Blagoje Spaskovski, generalni direktor RTB-a, ponudio je pomoć Zaječaru u borbi protiv poplava.

– Mehanizacija RTB-a je spremna da odmah krene ka zaječaru i pomogne u sprečavanju poplava – kaže Spaskovski.

Evakuacije u Doljevcima

Opština Doljevac proglasila je vanrednu situaciju na području cele opštine zbog opasnosti od poplava dok su aktivisti Crvenog krsta sinoć evakuisali devet osoba iz sela Šainovac i četiri u selu Mekiš.

Sekretar Crvenog krsta u Doljevcu Danijela Kostić kaže da je među evakuisanima Šainovcu petoro dece starosti do sedam godina, među kojima je i jedna devetomesečna beba.

– Svi evakuisani su smešteni u Mesnu zajednicu u Mekišu dok ne dođe do povlačenja vode iz njihovih kuća. U Šainovcu se izlio Dulin potok a u Mekišu Jugbogdanovačka reka pa je voda u[la I u nekoliko kuća. Problem su napravili bujični potoci. Voda je ušla u podrume kuća gde se nalaze zamrzivači i hrana tako da ćemo morati sa vatrogascima da radimo na ispumpavanju vode iz podruma – kaže Kostićeva.

Ona navodi da je danas situacija alarmantna i da što se tiče ugroženosti ljudi, najkritičnije tačke su Mekiš, Šainovac i Šarlinac.

Prema njenim rečima postoji informacija da je u Pukovcu ugroženo oko 40 kuća što će aktivisti Crvenog krsta proveriti na terenu.

Predsednik opštine Doljevac Goran Ljubić Međarac pak tvrdi da situacija nije alarmantna, da je vanredna situacija proglašena da bi moglo brže da se reaguje a da su ugroženi ljudi evakuisani preventivno.

– Pre tri godine smo očistili sve kanale koji treba da odvode vodu iz bujičnih potoka, ali su u međuvremenu opet zapušeni bacanjem smeća. Situacija nije dramatična, na terenu smo pratimo razvoj događaja i pojačavamo nasipe gde je to potrebno – tvrdi Međarac.

Na delu puta Rusna – Čečina pojavilo se klizište, ali Međarac ističe da su ekipe putara poslate na teren i da će problem biti rešen za dva sata.

Prema nezvaničnim informacijama, reke za sada ne ugrožavaju stanovništvo ali problem predstavljaju potoci koji ne mogu da prihvate veliku količinu vode posle topljenja snega i zapušeni odvodni kanali.

VANREDNA SITUACIJA I U PROKUPLJU

U Prokuplje je proglašena vanredna situacija zbog naglog porasta nivoa reke Toplice usled kiše i naglog topljenja snega, a ugroženo je nekoliko naselja i vodozahvata. Do sada je evakuisano oko 75 ljudi.

Toplica se izlila na nekoliko kritičnih mesta, a u naselju Guba prodrla je u desetak kuća, javila je Radio-televizija Srbije.

Evakuisani ljudi smešteni su u novootvorenom prihvatnom centru, u sali Sokolane, gde im je obezbeđena hrana, a po potrebi i medicinska njega.

Nivo reke Toplice je u gornjem toku u poslednjih dvanaest sati porastao za petnaest centimetara i ima tendenciju daljeg rasta.

PRIPRAVNOST U LUČANIMA

– Opštinski štab za vanredne situacije opštine Lučani je doneo naredbu o stanju pune pripravnosti, što podrazumeva stalna dežurstva i preventivno delovanje – istakla predsednica opštine Lučani, Vesna Stambolić.

Predsednica opštine Lučani i komandant štaba za vanredne situacije, Vesna Stambolić, predsedavala je danas sednicom Štaba za vanredne situacije Lučanima, koja je održana povodom najavljenih hidrometeoroloških prilika. Štab je zasedao u proširenom sastavu a njemu su prisustvovali, direktori javnih i javno komunalnih preduzeća i službi, predstavnici opštinskih službi i iinstitucija.

Raste vodostaj na Velikoj Moravi i svim rekama u Pomoravlju

Zbog naglog topljenja snega raste vodostaj na Velikoj Moravi i svim rekama u Pomoravlju, Resavi i Levču, rečeno je danas Tanjugu u Hidrološkim stanicama ovog dela Srbije.

Velika Morava, kod Varvarina, od juče je porasla za 105 centimetara, kod Chuprije 56, kod Bagrdana kod Jagodine 47 centimetara.

U Hidrometerološkom zavodu Srbije, progniziraju dalji rast vodostaja Velike Morave celim njenim tokom.

Morava je mutna, nabujala, nosi velike količine smeća, grana, plastičnih boca. Reka Crnica kod Paraćina je porasla od juče devet centimetara, Belica kod Jagodine 26, Lugomir kod Majura (Jagodina) 60 centimetara, Resava, kod manastira Manasije kod Despotovca, sedam centimetara i kod Svilajnca 24 centimetra, navode u lokalnim Hidrološkim stanicama.

Vodostaj ovih reka će i dalje rasti, ali su procene da neće izaći iz korita, jer su lokalne samouprave poslednje tri godine dosta uradile na čišćenju vodotoka, otklanjanju uskih grla i učvršćivanju brana i nasipa.

Crnica, Resava i Lugomir su 2014. godine u Paraćinu, Sviljancu i Jagodini, izazvale katastrofalne poplave sa velikom materijalnom štetom.