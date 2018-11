Veće cene zakupa gradskog poslovnog prostora u 2019.

BEOGRAD – Cene zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Grada Beograda u 2019. godini biće veće za 2,4 odsto, što je u skladu sa planiranim rastom cena za tu godinu, odlučeno je danas na sednici Skupštine grada.

To je predviđeno izmenama i dopunama odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad ima posebna svojinska ovlašćenja.

Prema toj odluci, visina zakupnine za poslovni prostor mesečno po kvadratu zavisi od zone u kojoj se nalazi i za koju delatnost se koristi, pa je tako najskuplja zakupnina za lokale u kojima se organizuju igre na sreću, kladionice i menjačnice, gde će kvadrat u ekstrazoni koštati 1.398 dinara.

Zatim slede hoteli sa 1.235 dinara mesečno po kvadratnom metru, pa lokali za zakupce koji obavljaju bankarske poslove i poslove osiguranja za koje je predviđen namet u iznosu od 1.206 dinara.

Kada je reč o lokalima za zakupce koji obavljaju ugostiteljske usluge kvadrat u ekstrazoni koštaće 1.182 dinara, dok će zakupci prostora za hostele plaćati 1.075 dinara.

Kancelarije za zakupce koji obavljaju radiodifuznu delatnost, koji emituju program od interesa za Grad mesečno će, u zavisnosti od zone, izdvajati od 29 do 82 dinara.

Najniže cene zakupa predviđene su za ateljea i to u iznosu od 53 dinara mesečno po kvadratnom metru.

Odlukom je, između ostalog, predviđeno da zakupac koji određeno vreme nije u mogućnosti da koristi poslovni prostor za svrhu utvrđenu ugovorom zbog okolnosti za koje nije odgovoran, kao što su isljučena struja, voda, može biti oslobođen plaćanja zakupnine.

(Tanjug)