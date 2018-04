Večeras i sutra izmene trasa gradskog prevoza zbog 31. Beogradskog maratona

Zbog 31. Beogradskog maratona sutra će biti izmenjene skoro sve linije gradskog prevoza koje saobraćaju kroz centar grada. Prevoz će na redovnim linijama uglavnom saobraćati do 9.00.

Pored toga biće izmenjene i linije noćnog prevoza u noći izmedju petka i subote.

Linije noćnog saobraćaja koje idu preko Terazija, delimično menjaju trase i sa Trga Republike i saobraćaju Makedonskom, Dečanskom, Bulevarom kralja Aleksandra, Kneza Miloša, Nemanjinom i preko Trga Slavije svojim redovnim trasama u oba smera.

U noći izmedju petka i subote ukidaju se stajališta „Terazije“ i „Beogradjanka“. Vozila će stajati kod Skupštine (stajališta „Pionirski park“) i kod Londona. Stajalište „Trg Republike“ kod Ineksa se izmešta kod Dunav osiguranje.

Vozila tramvajske linije 2 od 9.00 do 11.30 iz pravca Pristaništa ići će do Gospodarske mehane i na Omladinski stadion.

Biće izmenjene sve tramvajske linije – linija 7 ići će trasom Blok 45 – Trg Slavija – Ustanička, a od 9.00 do 10.50 vozila iz pravca Ustaničke čekaće duž trase dok se ne otvori saobraćaj preko Trga Slavija.

Od 9.00 do 11.30 tramvajska linija 9 saobraćaće od Banjice do Autokomande, a od 11.30 do 14.30 na trasi Banjica – Gospodarska mehana. Linija 10 saobraćaće od Banjice do Autokomande i od Dorćola do Omladinskog stadiona. Linija 14 takodje će ići od Banjice do Autokomande, a iz Ustaničke će čekati duž trase.

Linija 12 saobraćaće od 9.00 do 12.00 na potezu Omladinski stadion – Dorćol – Pristanište – Banovo Brdo, dok će linija 13 ići trasom Banovo Brdo – Pristanište i Blok 45 – Pristanište iz povremene zastoje na Novom beogradu.

Trolejbusi 19, 21, 22 i 29 ići će do Slavije, a od 10.00 do 10.50 čekaće duž trase maratona. Umesto trolejbusa 40 i 42 radoiće autobudsi sa oznakom 41a na ralaciji Admirala Geparta-Banjica 2, a trolejbuska linija 28 radiće redovno.

Kada je reč o autobusima, linija EKO 1 neće raditi do 15.30, linija 15 neće raditi od 9.00 do 15.30.

Linija 16 će od 9.00 do 15.30 saobraćati na liniliji Trg Republike – Karaburma 2, linija 23 radiće na relaciji Karaburma 2 – Vukov Spomenik i Admirala Geprata – Vidikovac, dok će linije 25 i 25p voziti sve vreme osim od 10.00 do 10.50, kada će čekati duž trase maratona.

Linija 31 saobraćaće na liniji Konjarnik – Trg Slavija.

Linije 30, 33, 39, 42, 47, 48, 59, 401 i 402 ići će do Birčaninove ulice.

Potpune izmene trasa linija gradskog previza mogu se videti na sajtu Gradskog saobraćajnog preduzeća Beograd.

(Beta)