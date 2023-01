Vek postojanja škole 'Starina Novak' (FOTO/VIDEO)

Beogradska osnovna škola „Starina Novak“, jedina obrazovna ustanova u Srbiji koja nosi naziv po ovom srpskom junaku iz 16. veka, obeležava 100 godina postojanja.

Direktor Vlada Vučinić ističe da je ova škola preživela različite režime, čak je bila u različitim državama, ali da je sve vreme zadržala isti naziv.

„Ako me pitate koje su specifičnosti škole, mogu da kažem da smo praktično jedina škola u Srbiji koja ima dvojezičnu nastavu na engleskom jeziku, mislim da smo jedina škola koja ima aktivni djački radio sa sopstvenom radijskom produkcijom. Tu su manifestacije koje su postale zaštitni znak, kao što je prolećni karneval.“

Povodom jubileja, škola je objavila prvi deo trotomne monografije, a tokom godine se očekuje objavljivanje druga dva dela čime će biti zaokružene aktivnosti povodom 100 godina postojanja.

Vučinić ukazuje da je Starina Novak bio značajan istorijski lik na balkanskoj sceni. Pošto nije mogao da bude mnogo aktivan u samoj Turskoj, on odlazi u pokrajine sadašnje Rumunije.

„On je učinio da se pokrajine Rumunije ujedine i da postanu današnja moderna Rumunija tako da je on u Rumuniji izuzetno poštovan. Praktično ne postoji veći grad ili naselje koje nema po njemu nazvanu ulicu, a jedini spomenik Starini Novaku na svetu nalazi se u Klužu“, kaže Vučinić.

U Srbiji je ovaj junak prikazan kroz narodne epske pesme koje su se pevale uz gusle, a Vučinić napominje da Starinu Novaka treba proučavati kroz dva paralelna koloseka, kao istorijski lik ali i kao epski lik iz narodnih pesama.

„Zapravo, ne treba mešati ova dva lika ali se ni jedan ni drugi ne mogu se razumeti bez onog drugog. Tek u jedinstvu i harmoniji razumevanja epskog lika i istorijskog lika Starine Novaka dobijamo pravu sliku ko je bio on, i njegovu važnost ne samo za srpsku istoriju nego za kompletnu evropsku istoriju. On je praktično bio najčuveniji vojskovodja Balkana tog perioda. On je, pored kralja Milutina, jedini srpski vojskovodja koji nikada nije izgubio nijednu bitku.“

Starina Novak je, prema rečima direktora Vučinića, najopevaniji lik u narodnoj poeziji, čak više od čuvenog Kraljevića Marka pa je škola izdala zbirku pesama o ovom junaku.

„Prvo smo obradili sve izvore narodnih pesama u prvoj knjizi i u sledećih pet knjiga uspeli smo da zaokružimo prvu antologiju srpskih narodnih pesama o Starini Novaku“, dodaje Vučinić.

Pored muzeja i radija, ova beogradska škola razvija i televiziju, a u nedostatku studija, program se emituje preko tv stranice na samom sajtu škole gde se prenose dogadjaji u organizaciji ovog kolektiva i učenika.

Prilog Kineske Medijske Grupe (CMG).

(Beta)

