Velike rekonstrukcije iziskuju izmene u saobraćaju

BEOGRAD – Kada se rade velike rekonstrukcije i ogromni infrastrukturni radovi kao što je rekonstrukcija čitavog centralnog beogradskog trga, Trga Republike, nužne su izmene saobraćaja i manje gužve, izjavio je danas predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević koji je jutros obišao Trg Republike i Kolarčevu koje su zatvorene za saobraćaj.

„Trg Republike nije rekonstruisan decenijama unazad i kada bude završen dobićemo jedan moderan evropski trg koji treba da bude ponos građana“, istakao je Nikodijević za RTS.

Što se tiče saobraćaja, kako je precizirao, linija 31 koja je okretala na Studentskom trgu ima novi terminus i okretaće kod Palate „Albanija“.

Trolejbuske linije 21, 22 i 29 se skraćuju do Trga Slavija, linija 21 saobraćaće od Slavije do Učiteljskog naselja, linija 22 od Slavije do Kruševačke ulice, a linija 29 od Slavije do naselja Medaković III.

Uvedena je i nova autobuska linija 22a koja vozi samo na toj mikro lokaciji od Slavije do Palate „Albanija” kako bi se na taj način nadomestilo skraćenje linija.

Nikodijević je naglasio da pored izmena u javnom saobraćaju i građani koji koriste svoje privatne automobile, kao i oni koji žive u centru grada imaju nova uputstva kako treba da se kreću s obzirom da je Kolarčeva ulica zatvorena i pravac ka uključenju u Terazijski tunel ne može da se koristi.

„Trudili smo se da sve ove izmene u poslednjih desetak dana što više približimo građanima kako bi pripremljeni mogli da dočekaju 1. april i izmene u režimu saobraćaja. Građani su informisani i putem oglasa u dnevnoj štampi i sredstvima javnog informisanja i sajtu Grada Beograda. Verujem da su građani dobro“, istakao je Nikodijević.

On je dodao da je realan termin kada će ponovo da se uspostavi saobraćaj preko Trga Republike i Kolarčeve ulice 1. novembar.

„Idu letnji meseci kada je manji obim saobraćaja, kada je letnji raspust i sezona godišnjih odmora i to ćemo iskoristiti kako bi završili ove obimne radove“, rekao je predsednik Skupštine grada i dodao da će obilaziti teren da bi video kako teku radovi i pozvao sugrađane da imaju strpljenja.

