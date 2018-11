Veran Matić traži proveru bezbednosti svih pomenutih u tekstu u 'Ilustrovanoj politici'

Predsednik Komisije za istraživanje ubistava novinara Veran Matić pozvao je danas nadležne organe da preispitaju bezbednost svih novinara koje je u tekstu pod naslovom „Psi su pušteni“ u „Ilustrovanoj politici“, „targetirao“ autor Djordje Martić, kao i onih koju su na sličan način ugroženi.

Matić je podsetio da je sutra, 2. novembar, Medjunarodni dan borbe protiv nekažnjivosti ubistava novinara, uz navode da je nasilje nad novinarima u porastu u regionu i celom svetu.

On je naveo da je Martićev tekst „obespokojio sve gradjane koji su poverovali da država neće ubijati novinare i da se ubistva neće pravdati državnim interesom“ i dodao da je to drugo „podjednako važno kao i prvo“.

„Zbog toga Komisija pozdravlja to što je predsednik Srbije osudio ovaj tekst. Aleksandar Vučić je time otklonio svaku sumnju da država, preko medija u državnom vlasništvu, ‘namiguje’ sudijama u slučaju Ćuruvija ili sugeriše kako se, kad su neposlušni novinari u pitanju, ovde ništa nije promenilo. Ovo je utoliko važnije što, do Aleksandra Vučića, nijedna vlast nije imala političku volju da istraži i procesuira ubistvo Slavka Ćuruvije. ‘Ilustrovana Politika’ je ove nedelje kompromitovala sve dosadašnje napore srpskog društva i države da zločini nad novinarima ne ostanu nekažnjeni. Strah nas je da sudsko veće u slučaju Ćuruvija ne učini to isto, na šta smo već upozoravali“, naveo je Matić.

Predsednik Srbije AleksandarVučić osudio je ranije danas beogradski nedeljnik „Ilustrovana politika“ zbog naslovne strane sa natpisom „Psi su pušteni“, kojom se preti nezavisnim medijima i novinarima.

„Ilustrovana politika“, koja je u državnom vlasništvu, objavila je 30. oktobra naslovnu stranu sa natpisom „Psi su pušteni“ i prateći tekst čiji je autor Djordje Martić.

Savetnica za medije predsednika Srbije Suzana Vasiljević uputila je danas pismo medijiskim udruženjima u kojem je navela da podnosi ostavku na mesto članice Nadzornog odobra Politike AD, jer ne želi da svojim članstvom daje podršku takvoj uredjivačkoj politici, a predstavnicima tih udruženja razlog za neosnovne napade na predsednika Republike.

Pismo koje je uputila „članovima NUNS-a, NDNV-a i ostalih medijskih udruženja“, prenelo je Udruženje novinara Srbije.

Povodom naslovne strane i teksta „Ilustrovane politike“, kao i saopštenja NUNS-a i NDNV-a u kojem je navedeno da država preko nje, kao članice Nadzornog odbora, „upravlja“ i tim listom i da je vlast naručila sporni tekst Dartića Martića, Suzana Vasiljević je navela da je reč o „skandaloznoj naslovnoj strani i tekstu“, kritikovala sadržinu saopštenja ta dva udruženja i najavila da želi da o tome razgovaraju na sledećem sastanku državne Koordinacione grupe za saradnju s medijima i novinarskog Tima za dijalog, u ponedeljak, 5. novembra.

(Beta)