Vesić: Beograd dobija 54 fontane, nastavljamo ulepšavanje Beograda

Gradski menadžer Goran Vesić kazao je danas da će Beograd dobiti 54 fontane i to na mestima koji sada izgledaju zapušteno, poput kružnih tokova.

Kako prenosi Beoinfo, Vesić je kazao da to neće biti fontane veličine poput one na trgu Slavija, ali da će se graditi na mestima na kojima ih do sada nije bilo.

„Beograd će dobiti 54 fontane na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića i to na mestima koja sada izgledaju zapušteno, poput kružnih tokova na Novom Beogradu i kod Bogoslovije, odnosno Topčiderske zvezde“, kazao je Vesić.

On je rekao da će fontane biti izgradjene u narednih nekoliko godina i naglasio da je u pitanju deo kontinuiranih napora da se ulepša grad, poput sredjivanja fasada i samog centra grada.

„Važno je istaći da će svaka prigradska opština takode dobiti po jednu fontanu, jer gradjani Obrenovca, Lazarevca, Grocke i ostalih prigradskih opština zaslužuju da im se ulepša okruženje“, rekao je Vesić.

(Beta)