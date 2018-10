Vesić: Čitav niz novina za konačni obračun s divljom gradnjom

BEOGRAD – Zamenik gradonačelnika Goran Vesić izjavio je danas da je Grad zadovoljan izmenama i dopunama zakona o ozakonjenju, kao i da je Vlada Srbije obezbedila čitav niz novina za „konačni obračun“ sa divljom gradnjom.

Vesić je istakao da je najvažnija novina što će ubuduće moći da se ruše nelegalni objekti, ne posle odluke upravnog suda, već posle drugostepene odluke o ozakonjenju.

„Izmenama i dopunama omogućeno je da krivične prijave podnosimo protiv vlasnika parcela, a ne samo protiv bespravnih graditelja, omogućila je i postojanje jedinstvenog registra u okviru katastra bespravne gradnje, tako da će svaki građanin moći da zna da li je objekat izrađen bespravno ili ne. Znači da bespravni graditelji neće više da varaju i lažu građane“, rekao je Vesić za Telegraf.

Prema njegovim rečima, svi građani će imati uvid u satelitski snimak, što je veoma važno, jer, kaže Vesić, nijedan objekat koji se ne nalazi na satelitskom snimku ne može da bude legalizovan.

„Vrlo je važno da su izmene i dopune zakona omogućile i da objekti više ne mogu da budu u prometu, a to znači da se priključuju na struju i druge instalacije. Očekujemo da će nam ovaj zakon dati instrumente da možemo da se borimo efikasnije protiv bespravne gradnje“, naveo je Vesić.

Dodao je i da će na osnovu tog zakona od sredine novembra sve inspekcije preći na Grad Beograd, kao i da više neće biti opštinskih inspekcija.

„Nećemo dozvoliti više da se bespravni graditelji igraju sa nadležnostima opštinskih i gradskih inspekcija i da tako rastu zgrade. Ovaj problem postoji desetinama godina unazad i mislim da je sada sazrelo vreme da se ta priča jednom zauvek završi“, rekao je Vesić dodavši da je pokrivenost urbanističkim planovima više od 65 odsto i na taj način bez ikakvih problema svako može da dobije građevinsku dozvolu i legalno gradi tako što će platiti sve obaveze prema državi.

Podsetio je da je najveći zločin prema Beogradu to što oni koji bespravno grade, ne plaćaju nikakve doprinose, a od tih doprinosa se gradi komunalna infrastruktura, putevi, škole, vrtići.

Prema njegovoj proceni, Grad je na taj način oštećen između 70 i 100 miliona evra.

„Novi savski most, koji treba da se izgradi na mestu starog, će koštati oko 75 miliona evra. Bespravni graditelji su Beograđanima ukrali jedan savski most, ili jedan gradski tunel pošto će jedan ovakav objekat od Karađorđeve ulice do Ulice despota Stefana koštati oko 100 miliona evra“, ukazao je Vesić i dodao da oni grade zgrade za koje ne postoji nikakva kontrola i na taj način utiču na kvalitet života građana i njihovu bezbednost.

Govoreći o nastavku rekonstrukcije Trga Republike Vesić je rekao da se trenutno čeka da Zavod za zaštitu spomenika ove nedelje završi istraživanja za šta im je Grad obezbedio dodatne radnike kako bi radovi išli još brže.

„Čim se sve to bude završilo, kad budu utvrdili šta se sve tamo nalazi, oni će zajedno sa Ministarstvom kulture utvrditi šta treba da se promeni i na koji način ćemo promeniti sam projekat, jer ćemo čuvati sve to, nećemo sigurno zatrpati već ćemo naći način da pokažemo narodu deo naše istorije i odmah potom će biti nastavljena obnova“, istakao je zamenik gradonačelnika.

Dodao je da će Grad sa izvođačima pokušati da nađe dogovor da se ne produži rok, i izrazio nadu da će u tome uspeti, ali i ako se to ne desi, najvažnije je, podvlači Vesić, da će deo istorijske baštine biti sačuvan.

