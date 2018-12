Vesić dao nalog da se ubrzano čiste ulice drugog prioritet

BEOGRAD – Do sinoć je završeno čišćenje 50 odsto ulica drugog prioriteta i grad je dao nalog JKP „Beograd-put“ da se intenzivnije krene u čišćenje preostalih ulica, kako bi i oni građani koji ne žive u ulicama kuda se kreće gradski prevoz imali očišćene ulice, kazao je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

„I dalje smo u četvrtom stepenu pripravnosti, 103 kamiona su na terenu i saobraćajnice prvog prioriteta su čiste. Očekujemo najavljene padavine i onog časa kada one počnu, vratićemo se na čišćenje prvog prioriteta, jer 1.800 kilometara ulica kojima se kreće gradski prevoz mora biti potpuno čisto“, rekao je Vesić u Jutarnjem programu Studija B.

Takođe, dodo je, u situacijama kada su temperature ispod nule može doći do pucanja vodovodnih cevi, što se prethodnih dana na sreću nije dešavalo, ali građani treba da znaju da je 25 ekipa „Vodovoda“ spremno da interveniše u svakom trenutku.

„Toplane, takođe po nalogu grada, greju 24 sata, na terenu je 15 ekipa i do sada nije bilo većih problema, a tu su i ekipe „Elektrodistribucije“ koje su imale problema sa žicama koje su se uvijale pod težinom snega, ali je i taj problem uspešno rešavan. Na terenu su i ekipe „Zelenila“ koje uklanjaju palo granje i drveće, a podsetiću da je samo u nedelju bilo više od 200 poziva građana“, kazao je Goran Vesić.

Govoreći o stvaranju ledenica, Vesić je zamolio predsednike stambenih zajednica da provere stanje na svojim zgradama.

„Tamo gde mogu sami da uklone ledenice, neka to i učine, a tamo gde to nije moguće, treba da pozovu kompaniju koja održava zgradu – ‘Gradsko stambeno’ ili neku drugu. Ledenice ne smeju ostati na krovovima, one su opasne za svakoga ko prolazi trotoarom, može doći to teških posledica i zato je neophodno intervenisati na vreme. Pozivam i stambene zajednice koje do sada nisu očistile prostor ispred svojih zgrada, a većina je to uradila, da u opštinama i mesnim zajednicama podignu besplatnu so koju grad daje, kako bi imali potrebne količine i za ubuduće jer nas očekuje još hladnih perioda“, kazao je zamenik gradonačelnika.

On je ocenio i da su gradske službe dobro reagovale na prve veće padavine.

„Mislim da smo pokazali da uspešno možemo da obezbedimo da komunalne službe i grad funkcioniše i u uslovima velikih snežnih padavina. Pritom treba imati u vidu i da je decembar vreme većih saobraćajnih gužvi, kada se svi pripremaju za proslavu praznika, tako da mislim da možemo biti zadovoljni kako grad funkcioniše. Podsetiću da je Beograd jedan od retkih gradova u Evropi koji čisti sneg dok on pada, mnogi to ne rade, već sa čišćenjem počinju tek kad on stane. Mi imamo tu tradiciju, ali ipak molim sugrađane da razumeju da kada za 48 sati padne tako velika količina snega, to ne predstavlja uobičajenu situaciju“, istakao je Goran Vesić.

(Tanjug)