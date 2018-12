Vesić: Đilas će morati da ukloni i poslednji auto iz garaže

BEOGRAD – Zamenik gradonačelnika Goran Vesić obišao je danas garažu JKP „Parking servis“ u Požarevačkoj ulici, čiji je protivpožarni izlaz bivši gradonačelnik Dragan Đilas protivzakonito prisvojio i držao četiri automobila, a plaćao samo za jedan.

Vesić je novinarima rekao da je ekipa „Parking servisa“ juče u garaži zatekla četiri automobila, gume, police i druge privatne stvari, a danas, naočigled medija, majstori su otvorili „Đilasovu garažu“ i zatekli jedan automobil, za koji je do juče imao ugovor o korišćenju parkinga.

„Đilas je juče, kada sam ja ovo objavio, izvezao tri automobila i ostavio jedan za koji ima ugovor. On, međutim, čak i taj automobil nije smeo da parkira, niti je smeo da ima svoju privatnu garažu, police i da otme deo javne garaže i da napravi vrata“, ukazao je Vesić.

Kaže da je Parking servis taj „skandal“ otkrio pre dva dana, te da je juče to javno preduzeće raskinulo ugovor sa Đilasom, odnosno njegovom firmom „Multikom“, zato što su, ističe, koristili parking mesto suprotno odredbama ugovora.

„Danas raskid ugovora stupa na snagu, Đilas će danas morati da ukloni i taj jedan automobil jer više nema ugovor ni za njega“, podvukao je Vesić.

Zamenik gradonačelnika je podsetio da je Đilas u garaži u Požarevačkoj imao ugovor za korišćenje jednog parking mesta od 2008. godine, te da je na osnovu tog ugovora bez ikakvih problema mogao da korsiti bilo koje mesto u garaži.

„Na žalost, umesto toga, Đilas je pregradio protivpožarni put i ovde parkirao svoja četiri automobila. Mi smo juče slikali ta tri automobila koja su bila parkirana na protivpožarnom izlazu, ni za jedan od tih automobila nema plaćeno i sva su bila nelegalno ovde“, rekao je Vesić i medijima pokazao fotografije ta tri automobila.

Dodao je da je Đilas oteo garažu koja pripada svim građanima, napravio poseban izlaz koji vodi ka Sinđeličkoj ulici kako ne bi prolazio kroz garažu i tako od javne garaže, kaže Vesić, napravio privatnu garažu.

„Da je to neko od nas uradio u Beogradu na Vračaru, mislim da bismo visili na Terazijama, kako oni inače znaju da pozivaju“, rekao je Vesić i dodao da je taj Đilasov čin zapravo dokaz bezobrazluka, bahatosti i načina na koji on razume funkciju – „sve što je javno, to je njegovo“.

Vesić je najavio da će protivpožarni put ostati slobodan, da će građani moći da ga koriste u slučaju požara, a zatvorivši taj put, kaže Vesić, Đilas je pokazao ne samo da je bahat već i da je ugrozio bezbednost stanara.

(Tanjug)