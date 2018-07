Vesić: Do kraja avgusta rekonstrukcija više ulica u Beogradu

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je danas u obilasku rekonstruisanog Bulevara kneza Aleksandra Karadjordjevića da su radovi u toj ulici završeni 25 dana pre roka i najavio rekonstrukciju Svetogorske ulice od 10. jula.

Prema rečima Vesića, radovi na tom bulevaru počeli su 28. marta i trebalo je da traju do 28. jula, ali je JKP „Beograd-put“ posao završilo 25 dana ranije.

„Vrednost radova je 110 miliona dinara i ne bi trebalo očekivati bilo kakve probleme u ovoj ulici u narednih 20 godina. Na sličan način je prošle godine uradjena Ulica Ljutice Bogdana, a 10. jula počinjemo sa rekonstrukcijom Svetogorske ulice, na delu od Takovske do Kondine“, kazao je Vesić.

On je najavio da će radovi u Svetogorskoj ulici trajati mesec dana, a nakon toga radiće se Takovska ulica od Džordža Vašingtona do Jaše Prodanovića i ti radovi trajaće do kraja avgusta.

„Od 12. jula krećemo s rekonstrukcijom Radničke ulice, od Maršala Tolbuhina do skretanja za Adu Ciganliju. Ti radovi će trajati do 5. avgusta, dok 20. jula počinje i rekonstrukcija Ulice kneginje Zorke, koja će biti završena do kraja avgusta“, najavio je Vesić.

Vesić je dodao da se radovi u Bulevaru oslobodjenja privode kraju, a Višnjička ulica biće puštena u rad 10. jula.

„To su rekonstrukcije velikih ulica koje nas očekuju tokom leta i molim gradjane za strpljenje, jer je leto vreme kada se ulice sredjuju, a mi ćemo se potruditi da uradimo što više posla do početka školske godine“, rekao je Vesić.

Predsednica opštine Savski venac Irena Vujović rekla je da je Bulevara kneza Aleksandra Karadjordjevića uredjen na inicijativu gradjana Savskog venca, koji su u poslednje dve godine insistirali na tome i da su sada svi stanovnici ove ulice priključeni na novu kanalizacionu i vodovodnu cev, čime je regulisan višedecenijski problem.

(Beta)