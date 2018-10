Vesić: Izmenama Zakona lakše protiv bespravne gradnje

BEOGRAD – Grad Beograd je veoma zadovoljan predloženim izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju jer se time uvodi čitav niz izmena koje će nam omogućiti da se lakše borimo protiv bespravne gradnje, koja je veliko zlo u našem društu, poručio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

„Oni koji bespravno grade ne plaćaju nikakve doprinose državi, a mi od tih doprinosa gradimo vrtiće, škole, puteve, kanalizaciju, vodovod. Ne vrši se nikakva kontrola bespravnih objekata, jer kad dobijete regularnu građevinsku dozvolu neko vrši kontrolu projekata i da li je urađeno u skladu sa svim standardima“, istakao je Vesić za RTS.

On je upozorio da tako niko ne zna da li su te zgrade bezbedne i to je veliki problem.

„Oni koji besparvno grade opterećuju postojeću infrastrukturu, optrećuje se vodovodna i kanalizaciona mreža, nema dovoljno parking mesta, a sve to mora da se uradi kada se gradi regularno“, pojasnio je Vesić, prenosi gradski Sekretarijat za informisanje.

Prema njegovim rečima, izmene i dopune zakona će omogućiti da se ruše bespravni objekti na osnovu konačnog, a ne pravosnažnog rešenja, to znači kada se neko odbije od legalizacije u drugom stepenu, tog časa će grad, republika ili opština, zavisi ko je nadležan, moći da sruši objekat.

“ Dešavalo se da bespravni graditelji, za koje se zna da nikada ne mogu da ozakone objekat koji je podignut posle 2015. godine, odu posle drugog stepena na Upravni sud. Do sada je zakon omogućavao da ne možete da ih rušite dok se ne završi postupak pred Upravnim sudom koji je znao da traje“, onavodi Vesić.

On kaže da sada satelitski snimak postaje dostupan svim građanima i moći će da se zna da li je objekat koji se gradi postojao pre 2015. godine, a ne da bespravni investitori varaju građane da takav objekat može da se ozakoni.

„Ubuduće će satelitski snimak biti obavezan za sve objekte i za one koji su izgrađeni pre 2015. godine jer se u praksi videlo da su postojale zloupotrebe, te da su pojedini bespravni graditelji, očigledno u dogovoru sa pojedinim inspektorima, prikazivali da su se objekti koje prodaju građanima gradili pre 2015., a nisu tada građeni. Sada će satelitski snimak biti obavezan za ozakonjenje i tih objekata“, naglasio je Vesić.

Kako je naveo, građevinska dozvola se dobija kroz elektornski sistem i sva komunalna preduzeća imaju rokove, a izmenama i dopunama zakona je predviđeno da ukoliko preduzeće ne izda svoje uslove, smatra se da ih je izdalo, tako da je to dodatno ubrzano.

„Ukoliko je investitor uradio sve po zakonu, ima projekte koji su urađeni kako treba, ne treba duže od 28 za dobijanje građevinske dozvole. Sada je predviđena mogućnost u zakonu da oni koji rade loše projkete gube inženjerske licence. Postoje isti projektantski biroi koji stalno prave greške. Naš nadležni Sekretarijat ne samo da odbije nekoga za građevinsku dozvolu, nego i napiše primedbe šta treba da se ispravi kako bi sledeći put sve bilo u redu. Događa se da dobijemo isti projekat kao da primedbe nismo dali. To znači da ti projektanti ne rade dobro svoj posao. Sada ćemo moći pred sudom časti da pokrenemo postupak da se njima oduzme licenca“, precizirao je Vesić.

Cil ovih izmena zakona, dodao je, jeste brže ozakonjenje i da se stane na put bespravnoj gradnji.

„Brže ozakonjenje će biti moguće zato što će Grad preuzeti sve inspekcije, više neće postojati građevinske inspekcije u opštinama i sve će biti u Gradu Beogradu, a zbog toga što kontrola mora da bude na jednom mestu. Opštinama ćemo do kraja godine vratiti da rade ozakonjenje objekata do 200 kvadratnih metara, a takvih je oko 200.000 predmeta u Beogradu. To se odnosi na rešavanje životnih problema kao što su terase, garaže, šupe. Sa druge strane, neće biti moguća prodaja objekata dok se ne ozakone, to će biti motiv da se oni ozakone i onda više niko neće imati motiv bespravno da gradi“, objasnio je zamenik gradonačelnika.

Vesić je podsetio da je Grad Beograd prošle godine izdao građevinskih dozvola za više od milion kvadratnih metara, a ove godine do 30. septembra za više od 750.000 kvadratnih metara, a da je izdat 791 lokacijski uslov za skoro milion kvadrata.

(Tanjug)