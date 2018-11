Vesić: Lične karte” prigradskih opština i veće nadležnosti

BEOGRAD – Grad Beograd i Vlada Srbije napravili su plan da se urade „lične karte” svih prigradskih opština, kako bi se privukli novi investitori koji bi ulagali u te delove Beograda, rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

On je, gostujući na Studiju B, precizirao da je za investitore veoma važno da znaju sa kakvim kapacitetima prigradske opštine raspolažu, gde postoji prazna hala i slično.

„To ćemo uraditi sa svim prigradskim opštinama, sa osnovnim ciljem da se zaposli što veći broj ljudi. Planirana je i izmena Statuta Grada Beograda, kako bi se ovim opštinama vratile nadležnosti da izdaju dozvole za objekte od tri do pet hiljada kvadrata, kao i da rade legalizaciju do osamsto kvadrata i da sami donose planove detaljne regulacije. To je način da one same brže izlaze u susret investitorima“, rekao je Vesić, saopštio je gradski Sekretarijat za informisanje.

Zamenik gradonačelnika je podsetio da su ove nadležnosti nepravedno opštinama oduzete tokom prethodne vlasti, čime je čitav proces centralizovan i umnogome otežan.

„Da bi se ljudima olakšalo, ideja je da opštine čak i u mesnim zajednicama otvore kancelarije za legalizaciju“, najavio je Vesić.

On je podsetio da je zahvaljujući „Meiti” u Obrenovcu zaposleno oko 2.300 ljudi, a kada se završi nova fabrika u maju naredne, godine radiće 3.500 ljudi. Uvešće se autobuske linije prema Barajevu i Lazarevcu, kako bi ljudi iz ovih opština mogli da rade u ovoj fabrici jer nema dovoljno radne snage u samom Obrenovcu, dodao je Vesić.

Lazarevac je uspeo da obezbedi nova radna mesta, prevashodno za žene, zahvaljujući investiciji na prostoru fabrike „Beko”, tako da su ove dve prigradske opštine primer za ostale. Akcenat će u narednom periodu, poručio je Vesić, biti na investitorima koji zapošljavaju žene.

(Tanjug)